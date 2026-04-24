Ogni venerdì sera, il programma di approfondimento e satira in onda su La7 presenta nuovi ospiti. Questa settimana, tra gli ospiti figurano artisti e attori noti, coinvolti in discussioni su temi di attualità. La trasmissione, condotta da un giornalista, si concentra su analisi e commenti riguardanti eventi recenti, combinando momenti di riflessione con elementi di intrattenimento. La puntata si inserisce nella tradizione del format, che unisce informazione e narrazione civile.

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Per il reportage della settimana, Diego Bianchi racconta il segno lasciato da Papa Francesco. Ecco le anticipazioni del 24 aprile 2026 In studio sarà presente anche l’attore Michele Riondino, con il suo contributo tra cultura e impegno civile.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Propaganda Live: Frankie hi-nrg mc, Lina Simons e Michele Riondino tra gli ospiti

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Sarà con noi stasera anche Salvo Di Paola. #propagandalive arriva alle 21.15 su @La7tv x.com

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