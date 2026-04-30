Francese finge di non capire gli agenti a Viareggio e scatta la perquisizione trovati 71 kg di cocaina pura

Un cittadino francese è stato arrestato tra Camaiore e Viareggio sulla A12, dopo che gli agenti hanno effettuato una perquisizione a seguito di un tentativo di negare il proprio coinvolgimento. Durante l’ispezione, sono stati trovati e sequestrati 71 chili di cocaina pura nascosti all’interno del veicolo. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo di routine, che si è concluso con l’arresto dell’uomo e il sequestro della droga.

È di un arresto e 71 chili di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale sulla A12 tra Camaiore e Viareggio. Un cittadino francese è stato fermato mentre trasportava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosto in un sofisticato doppiofondo meccanico all’interno di un furgone bianco. Il controllo di routine che ha portato al sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo la mattina del 17 aprile scorso, intorno alle 10:10. Una pattuglia della Sottosezione di Viareggio era impegnata in attività di vigilanza lungo l’autostrada A12, quando ha deciso di fermare per un controllo un furgone bianco che percorreva il tratto tra Camaiore e Viareggio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francese finge di non capire gli agenti a Viareggio e scatta la perquisizione, trovati 71 kg di cocaina pura Notizie correlate Spaccio di droga a Latina, scatta la perquisizione in casa: cocaina e hashish sotto sequestroLatina, 21 febbraio 2026 – La polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna, classe 1993, indiziata di detenzione ai fini di... Finge un malore per disfarsi della cocaina, gli agenti lo scoprono e lo arrestanoFirenze, 22 aprile 2026 – Gli agenti del commissariato di Empoli hanno arrestato un cittadino di origine marocchina di 35 anni perchè trovato in... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: NBA, ancora scintille tra Jokic e i Timberwolves: ci va di mezzo il rookie Beringer; Bocciato, recensione della serie Netflix: una buona comedy francese; Quando il miliardario vuole fare il letterato - Appunti; PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA FOTO DEL MIO MIGLIORE AMICO DI FABRICE DONNIO. Una maratona da record come una semplice corsa per sgranchirsi le gambe. Tra didascalie in francese e migliaia di kudos, ecco come un profilo fake beffa la community di Strava - facebook.com facebook