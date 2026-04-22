Finge un malore per disfarsi della cocaina gli agenti lo scoprono e lo arrestano

Un uomo di 35 anni di origine marocchina è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Empoli dopo essere stato trovato in possesso di droga. Durante un controllo, ha tentato di disfarsi della cocaina fingendo un malore, ma gli agenti sono riusciti a scoprire la sostanza e a bloccarlo. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, e il procedimento è ancora in corso.

Firenze, 22 aprile 2026 – Gli agenti del commissariato di Empoli hanno arrestato un cittadino di origine marocchina di 35 anni perchè trovato in possesso di droga. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio, è stato fermato in via Osteria Bianca, nella frazione di Ponte a Elsa, mentre si trovava alla guida della sua autovettura. Finge un malore per disfarsi della droga. L’uomo ha inizialmente finto un malore accasciandosi a terra e tentando di disfarsi di un grosso involucro che celava negli slip, immediatamente recuperato dal personale operante. L’involucro, formato con un calzino, custodiva 41 dosi di quella che è risultata essere cocaina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finge un malore per disfarsi della cocaina, gli agenti lo scoprono e lo arrestano Notizie correlate Leggi anche: Napoli, latitante si nascondeva nel cassone del letto: i carabinieri lo scoprono e lo arrestano Finto carabiniere rapina due anziani. Ma gli agenti di Polizia lo arrestanoDue anziani sono caduti nella trappola di un truffatore senza scrupoli ma, grazie alla pronta risposta degli agenti del Commissariato di Polizia di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finge un malore per evitare le ire della moglie: indagano i carabinieri; Lite in casa a Parabiago, lui finge un malore: intervento di ambulanza e carabinieri; Aiutatemi, non sto bene: un sub finge un malore durante l'esercitazione. Ma scatta l'allarme vero: è polemica; La Promessa anticipazioni 15 aprile: Padre Samuel difende Petra, Catalina si finge malata. Finge un malore per disfarsi della cocaina, gli agenti lo scoprono e lo arrestanoL’uomo ha inizialmente finto un malore accasciandosi a terra e tentando di disfarsi di un grosso involucro che celava negli slip, immediatamente recuperato dal personale operante. L’involucro, formato ... lanazione.it Finto mendicante finge un malore per non farsi perquisire dai carabinieri: in tasca aveva oltre 4mila euroA Vipiteno, in provincia di Bolzano, un uomo di 66 anni, originario della Romania, si fingeva mendicante chiedendo l’elemosina all’esterno del supermercato Eurospar, in via Linder. I dipendenti ... blitzquotidiano.it Meloni finge di prendere le distanze, ma in Europa protegge gli accordi con Israele. Dice pace, ma sostiene chi alimenta la guerra. Ipocrisia pura. - facebook.com facebook Villa Borghese, si finge guardia giurata e usa lo spray al peperoncino per rubare un Iphone ift.tt/wTZqsuG x.com