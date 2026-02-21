Spaccio di droga a Latina scatta la perquisizione in casa | cocaina e hashish sotto sequestro

A Latina, una donna di 33 anni è stata fermata con droga nascosta in casa, dopo una perquisizione della polizia. La donna è stata trovata in possesso di cocaina e hashish, che sono stati sequestrati. Gli agenti hanno trovato le sostanze durante un controllo in un appartamento nel centro della città. La donna è stata portata in commissariato, mentre proseguono le indagini per capire da quanto tempo spacciava. La notizia ha suscitato l’attenzione dei residenti.

Latina, 21 febbraio 2026 – La polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna, classe 1993, indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina nell'ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio nel capoluogo pontino. La donna, fermata per un controllo mentre si trovava a bordo della propria autovettura in una via cittadina, ha manifestato sin da subito segni di agitazione e nervosismo, atteggiamento che ha indotto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.