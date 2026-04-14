Un allenatore esordiente sulla panchina di una squadra di Serie A si avvicina al primo titolo di campione d’Italia. La squadra, alla sua prima stagione sotto la guida di questo tecnico, sta vivendo una fase decisiva del campionato. Sono stati raccolti dati che riguardano le performance e i record del tecnico durante questa avventura. La corsa allo scudetto sta raggiungendo il suo momento cruciale.

di Alberto Petrosilli Chivu si appresta a vincere lo scudetto da esordiente alla guida del club nerazzurro: c’è una clamorosa statistica sul tecnico. L’ Inter di Cristian Chivu vede ormai il traguardo dello scudetto a un passo. Dopo un periodo di appannamento che aveva fruttato solo 2 punti in 3 gare, i successi pesantissimi contro Roma e Como hanno riportato il sereno in casa nerazzurra, regalando a Chivu un vantaggio di +9 sul Napoli e proiettandolo verso una statistica leggendaria. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu ad un passo dallo scudetto: la statistica. Secondo il Corriere della Sera, il tecnico rumeno è vicino a eguagliare Vycpalek (1972), diventando uno dei pochissimi allenatori a trionfare alla prima stagione intera su una panchina di Serie A.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu e il record scudetto: a un passo dal titolo al debutto in A. Clamorosa statistica sul tecnico nerazzurro

Inter, Chivu vola oltre Conte e Inzaghi: numeri da record per il tecnico nerazzurroSergio Ramos vicino all’intesa con il Siviglia: raggiunto un principio di accordo! Ma il ruolo sarà diverso… Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in...

Chivu da record: i numeri del tecnico nerazzurro superano Conte e InzaghiCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Temi più discussi: Inter, Chivu per la storia: lo scudetto da giocatore e allenatore manca da 88 anni; L'Inter è il miglior attacco all-time della Serie A: 5.465 gol, storico sorpasso sulla Juventus | La classifica; Inter-Roma per invertire il trend: Chivu vuole evitare di eguagliare un record negativo del 2023; Inter, 27 gol in più del Napoli. Ecco quante volte la differenza con la 2ª è stata più ampia.

Attacco Inter da record: Chivu insegue Conte e Inzaghi nella speciale classificaLa Gazzetta dello Sport evidenzia oggi un dato piuttosto eloquente riguardo alla stagione dell'Inter, capolista della Serie A con nove ... fcinternews.it

I magnifici 7 dell'Inter, quel segreto e il dream team che può sgretolarsi: quali sono i meriti di ChivuMILANO - Cristian Chivu è vicino al traguardo grazie - anche - ai suoi magnifici sette. Sette come le principali armi offensive della sua Inter. I quattro attaccanti (Lautaro, Thuram, Pio Esposito e ... tuttosport.com

Durissimo attacco a Chivu Il giornalista del Messaggero Veneto, Giancarlo Padovan, ha commentato Como-Inter scrivendo parole incredibili sul tecnico nerazzurro: "L'Inter, con nove punti di vantaggio a cinque giornate dalla fine, ha vinto lo scudetto, n - facebook.com facebook

Serie A, chi ha vinto lo scudetto da calciatore e da allenatore: Chivu sarà il prossimo #SkySport #SkySerieA x.com