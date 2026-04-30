Francesco Dolci | la villa ‘isolata’ dal nastro l’investigatore e la tappa in caserma Il suo avvocato | Contro di lui caccia alle streghe

Nella località di Sant’Omobono Terme, la villa che qualche giorno fa era teatro di riprese, con microfoni e fari, oggi si presenta circondata dal nastro di polizia e in completo silenzio. L’investigatore ha visitato i locali e si è recato in caserma. L’avvocato della persona coinvolta ha commentato la situazione affermando che si tratta di una vera e propria caccia alle streghe.

Eleonora Prandi, legale dell’impresario di Sant’Omobono, mercoledì mattina avvistata in procura a Bergamo: “Siamo sereni, non aggiungo altro” Sant’Omobono Terme. Fino a pochi giorni fa era un viavai di troupe, microfoni puntati e fari accesi. Mercoledì pomeriggio, la villa adagiata sui pendii è avvolta da un silenzio innaturale. Un nastro bianco e rosso ne delimita l’accesso, un cartello essenziale – “proprietà privata” – respinge gli sguardi diventati all’improvviso troppo insistenti. È un dettaglio, certo. Ma sufficiente a far pensare che qualcosa attorno a Francesco Dolci stia cambiando. Forse. Di certo, le ultime indiscrezioni rendono ancor più ambigua la sua posizione nella vicenda di Pamela Genini, la cui bara è stata violata e la testa asportata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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