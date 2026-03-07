La Funzione pubblica della Cgil reggiana ha criticato l’intervento dei genitori di alcuni studenti, definendolo come una “caccia alle streghe”. La posizione dell’organizzazione sindacale si rivolge alle iniziative dei genitori che hanno sollevato polemiche o richieste di intervento, senza specificare i dettagli delle azioni o le motivazioni dietro le loro prese di posizione. La discussione riguarda quindi il ruolo e il comportamento dei genitori in relazione alla scuola.

Non piace alla Funzione pubblica della Cgil reggiana l’intervento dei genitori di alcuni studenti del Liceo delle scienze umane dell’ istituto Russell di Guastalla, che con una lettera aperta hanno segnalato al Carlino presunte scorrettezze di un’insegnante, accusata di esprimere " giudizi politici unilaterali e ideologizzati contro il centrodestra ". "Riteniamo inaccettabile quanto accaduto –dicono dalla Cgil– perché il comportamento eventualmente inadeguato di un docente si segnala al dirigente scolastico, perché provveda alle opportune verifiche, ma non si inoltra, in anonimo, a un giornale, come accaduto in questo caso". Va comunque chiarito che i genitori hanno inviato il loro intervento chiedendo di non citare nomi, ma la comunicazione non era affatto anonima, con ben chiari i riferimenti degli autori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cgil contro i genitori: "No a caccia alle streghe"

Leggi anche: Thierry Breton, dopo il rifiuto del visto affonda contro gli Usa: “La caccia alle streghe di McCarthy è tornata?”

Caso Epstein, Trump: “E’ caccia alle streghe”“La sinistra radicale non vuole che si parli di Trump e del successo dei Repubblicani, ma solo di un Jeffrey Epstein ormai morto da tempo.

Contenuti e approfondimenti su La Cgil contro i genitori No a caccia....

Temi più discussi: La Cgil contro i genitori: No a caccia alle streghe; Congedi e permessi per i genitori - gennaio 2026; Lunedì sarà sciopero nelle scuole di Roma: lezioni a rischio e disagi per le famiglie; Scuola, la Cgil: La libertà di insegnamento non si tocca.

La Cgil è contro il Jobs Act ma poi lo usa per licenziareSfruttata l'odiata legge per far fuori un dirigente. Aumenti di 491 euro ai medici, Landini unico a non firmare ... msn.com

Spari contro la sede Cgil di Primavalle, Di Cola: Grave atto intimidatorio, ma non abbiamo pauraCinque colpi di arma da fuoco contro la sede Cgil a Primavalle. Di Cola: Non ci faremo intimidire. Manifestazione e riapertura della Camera del Lavoro. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi ... fanpage.it

Secondo la Fiom-Cgil, decine di imprese metalmeccaniche tradizionali sono in difficoltà. In aumento le importazioni di materie prime e tecnologia dai paesi asiatici, mentre crescono settori come Ict, aerospazio e difesa - facebook.com facebook

Sanità, Cgil avvia stato agitazione 'disattesi impegni protocollo 2025'. Tra priorità, liste attesa, carenza medici e pazienti che rinunciano a cure #ANSA x.com