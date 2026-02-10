Giochi Mediterraneo | precampo off limits da giovedì disagi per le società

Da giovedì 12 febbraio il precampo dei Giochi Mediterraneo sarà chiuso e inaccessibile. L’amministrazione comunale di Brindisi ha già informato le società sportive coinvolte, che ora si trovano a dover modificare i loro programmi. La decisione ha già generato disagi e incertezza tra le squadre che usano regolarmente l’impianto.

BRINDISI – Da giovedì prossimo (12 febbraio) il precampo sarà off limits. L'amministrazione comunale di Brindisi lo ha comunicato, nei giorni scorsi, alle società che utilizzano l'impianto sportivo.La struttura sarà sottoposta a restyling nell'ambito del lavori programmati in vista dei Giochi del.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

