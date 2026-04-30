Frana a Serrazzano sulla Sp329 | dalla Provincia 1,5 milioni per il ripristino della strada

Una frana si è verificata sulla strada provinciale 329 a Serrazzano, nella zona di Pomarance. La Provincia di Pisa ha stanziato 1,5 milioni di euro per intervenire sul tratto interessato. Attualmente sono in corso i lavori di ripristino della strada, che si sono resi necessari dopo il distacco del terreno. Le operazioni sono in fase di sviluppo e coinvolgono le autorità locali per garantire il ripristino della viabilità.

Proseguono i lavori a cura della Provincia di Pisa per il ripristino della frana di Serrazzano in località Pomarance. “Gli interventi riguardano la Sp329, e hanno un costo stimato complessivo pari a 1,5 milioni di euro” spiega il presidente Massimiliano Angori.“Nei giorni scorsi sono stati svolti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Serrazzano: frana sulla Sp329, 100mila euro per il ripristinoFrana a Serrazzano: la Sp329 resta aperta a senso unico Una frana ha colpito la località di Serrazzano, nel comune di Pomarance, costringendo le... Leggi anche: Frana a Serrazzano, la Provincia: "La Sp329 rimane aperta in senso unico alternato"