Frana a Serrazzano la Provincia | La Sp329 rimane aperta in senso unico alternato

Una frana a Serrazzano ha causato la chiusura di alcune vie, spingendo la Provincia di Pisa a intervenire. La Sp329 rimane aperta solo in senso unico alternato, per garantire la sicurezza degli automobilisti. Un sopralluogo condotto dai tecnici ha accertato che il terreno instabile rappresenta un rischio concreto per i residenti e il traffico locale. Le autorità monitorano costantemente la situazione e valutano ulteriori interventi di messa in sicurezza.

Sopralluogo dei tecnici sulla strada di Pomarance. Prosegue il monitoraggio periodico in attesa dell'avvio di ulteriori interventi di ripristino Nei giorni scorsi la struttura tecnica della Provincia di Pisa ha effettuato un sopralluogo in località Serrazzano, nel Comune di Pomarance, per verificare lo stato del movimento franoso. "Ringrazio la struttura tecnica dell'ente provinciale", afferma il sindaco di Pomarance e Consigliere Provinciale alla Viabilità della Val di Cecina Graziano Pacini: "Ricordiamo che un primo intervento tampone per il ripristino della frana che ha interessato questa porzione di viabilità è stato fin da subito messo a punto dalla Provincia di Pisa, con un impegno economico di circa 100mila euro, interamente finanziati dall'ente provinciale.