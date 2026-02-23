Serrazzano | frana sulla Sp329 100mila euro per il ripristino

Una frana sulla strada provinciale Sp329 a Serrazzano ha causato danni alla carreggiata, spingendo le autorità a intervenire con un investimento di 100mila euro per il ripristino. Il fronte franoso, di circa 50 metri, ha portato alla chiusura temporanea di una corsia, mentre si procede con i lavori di messa in sicurezza. La strada rimane aperta al traffico a senso unico alternato, in attesa del completamento delle opere di riparazione.

Frana a Serrazzano: la Sp329 resta aperta a senso unico Una frana ha colpito la località di Serrazzano, nel comune di Pomarance, costringendo le autorità a intervenire per garantire la sicurezza della viabilità. La strada provinciale 329 è stata temporaneamente chiusa per permettere i primi interventi di ripristino, ma ora è stata riaperta con un senso unico alternato. La situazione è monitorata costantemente, in attesa di ulteriori interventi strutturali. Nei giorni scorsi, i tecnici della Provincia di Pisa hanno effettuato un sopralluogo per valutare l’entità del dissesto. Il presidente Massimiliano Angori ha spiegato che, nonostante le piogge intense degli ultimi mesi, la strada può rimanere aperta con alcune precauzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggello: frana sulla strada provinciale fra San Donato e Donnini. Lavoro nella notte per completare il ripristinoQuesta mattina, i lavori sono finiti sulla strada provinciale tra San Donato e Donnini, dove una grossa frana aveva bloccato il traffico.

