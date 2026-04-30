Al Circolo Arci Pianazze si svolge una serata dedicata alla musica e alla danza del tango argentino, con la Milonga Royal che richiama l’atmosfera di Buenos Aires. Il ritmo coinvolgente e malinconico del ballo si diffonde tra le pareti dell’associazione, offrendo un’esperienza che trasporta i partecipanti nel cuore della cultura tanguera. La serata si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla musica dal vivo e alle tradizioni latinoamericane.

Il ritmo trascinante e malinconico del tango argentino torna a risuonare tra le mura del Circolo Arci Pianazze, trasformando la Milonga Royal in un frammento di Buenos Aires. Reduce da una fortunata tournée in Australia, l’ Ensemble Hyperion si prepara a incontrare il pubblico domenica, in una serata che promette di condensare oltre trent’anni di storia musicale e passione coreutica. L’orchestra, punto di riferimento internazionale per gli amanti del genere sin dalla sua fondazione nel 1992, salirà sul palco a partire dalle 22.30, inserendosi nel flusso della serata danzante che avrà inizio già alle 21. Ad impreziosire l’esecuzione sarà la presenza della nota interprete argentina Marisol Martinez, la cui voce è il cuore pulsante dell’ultimo lavoro discografico del gruppo, ‘La Ultima Copa’ (2025).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frammenti di Buenos Aires alle Pianazze con la Milonga Royal

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