Luciano Darderi ha deciso di partecipare alla finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, dopo aver battuto Francisco Cerundolo in una partita combattuta. La sfida si svolge questa sera alle 20.00, e l’azzurro punta a entrare tra i primi 20 giocatori al mondo. La partita si gioca sul campo centrale del torneo, davanti a un pubblico appassionato che segue con entusiasmo i due tennisti argentini e italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo, valevole come finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo, valevole come finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. La tournée sulla terra battuta sudamericana si apre alla grande per il tennista azzurro, che ha collezionato tre vittorie consecutive in due set e adesso si trova ad un passo dall’obiettivo dell’ingresso tra i migliori 20 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si parte alle 20.00, l’azzurro si gioca la top20

Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo.

Martino Darderi ha vinto la semifinale contro Francisco Cerundolo a Buenos Aires, perché ha mostrato una maggiore solidità nei colpi di inizio partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.