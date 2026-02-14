Darderi ritorno alle radici a Buenos Aires | vittoria al debutto e sogno Sinner tra grigliate e cavalli
Luciano Darderi torna a giocare a Buenos Aires, dove ha vinto il suo primo match e ha rivissuto le sue origini argentine. La vittoria nel suo debutto sul campo locale ha portato entusiasmo tra gli appassionati, mentre il giovane tennista si gode il clima caldo tra grigliate e passeggiate a cavallo. Nel frattempo, il sogno di Sinner di entrare tra i primi dieci al mondo si fa più forte, anche se la strada resta lunga.
Darderi a Buenos Aires: Tra Radici, Top 10 e un Sogno per Sinner. Luciano Darderi, giovane promessa del tennis italiano, sta vivendo un momento di forma eccezionale, culminato con il ritorno nel circuito ATP a Buenos Aires. Il torneo, in Argentina, terra natia, rappresenta per il ventitreenne un’occasione per consolidare la sua posizione nel ranking mondiale e inseguire l’ambizioso obiettivo di entrare nella top 10. Ma il suo ritorno in Sud America è anche un viaggio affettivo, un ritorno alle origini che lo ha portato a fantasticare su un futuro viaggio in Argentina con un altro astro del tennis italiano, Jannik Sinner.🔗 Leggi su Ameve.eu
Darderi, corsa inarrestabile a Buenos Aires: decima vittoria su terra rossa e quarti raggiunti.
Luciano Darderi aggiunge un’altra tacca alla sua striscia di successi a Buenos Aires.
Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina
Questa settimana a Buenos Aires parte il torneo ATP Argentina Open, uno degli eventi più antichi e prestigiosi del circuito.
Atp Buenos Aires e Wta Doha, il programma di oggi su Sky #SkySport #Tennis #SkyTennis #Darderi x.com