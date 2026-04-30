Dopo circa ottant’anni, Rolando torna a Fucecchio, il paese che lo aveva accolto come sfollato durante la guerra. La visita si inserisce in un percorso di memoria e ricordo, ripercorrendo quei luoghi legati alla sua vita e all’esperienza di quegli anni difficili. La sua presenza richiama storie di guerra e di dolore, e rappresenta un momento di rinnovata consapevolezza sulla storia di questa comunità.

Un viaggio nella memoria, alla riscoperta di quei luoghi fucecchiesi che l’avevano accolto in qualità di sfollato da Livorno. Protagonista il 95enne Rolando Croccolo: nato ad Alessandra d’Egitto, quando doveva tornare a Livorno in nave scoppiò la guerra e venne catturato da un cacciatorpediniere inglese, che portò lui e i prigionieri a Malta, dove però il piccolo Rolando si beccò anche il bombardamento dell’Asse; una volta rilasciato insieme alla famiglia, riesce a tornare a Livorno, città strategica che viene bombardata dagli Alleati. Da Livorno sfolla a Fucecchio, come tanti altri labronici: all’inizio viene ospitato nella casa della famiglia Sani in piazza Amendola, ci rimase due anni e fece le scuole medie alla Landini – Marchiani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fra storia, memoria e vita vissuta. Il ritorno di Rolando a Fucecchio: "Ottant’anni dopo guerra e dolore"

Notizie correlate

Il ritorno della tela monumentale. L’opera di Avanzi in Certosa: "Un dono dopo ottant’anni"Dopo oltre ottant’anni, torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa uno dei capolavori del pittore ferrarese Giuseppe Avanzi (1646-1718):...

L’addio a Rolando Bussi. Una vita tra scuole e arte. Esperto di storia della cittàLa storia di Modena (e non solo), l’arte, i libri: la vita del professor Rolando Bussi – che si è spento nella tarda serata di sabato, a 82 anni – è...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Fra storia, memoria e vita vissuta. Il ritorno di Rolando a Fucecchio: Ottant’anni dopo guerra e dolore; La storia di Rolando Croccolo, tornato oltre ottant'anni dopo a Fucecchio dove trovò riparo come sfollato; Nel nuovo podcast sulla strage di Bologna il modenese che intuì il ruolo di Bellini ma non fu ascoltato.

Fra storia, memoria e vita vissuta. Il ritorno di Rolando a Fucecchio: Ottant’anni dopo guerra e doloreUn viaggio nella memoria, alla riscoperta di quei luoghi fucecchiesi che l’avevano accolto in qualità di sfollato da Livorno. Protagonista il 95enne Rolando Croccolo: nato ad Alessandra d’Egitto, quan ... lanazione.it

La storia di Rolando Croccolo: tornato oltre 80 anni dopo a Fucecchio, dove trovò riparo come sfollatoQuello affrontato insieme al divulgatore storico-scientifico Lorenzo Zingoni per il livornese Rolando Croccolo è stato un vero e proprio viaggio della ... gonews.it

Il saluto dei Ragazzi del '47 a Rolando e Luciano https://www.elbareport.it/eventi-societa/item/79153-il-saluto-dei-ragazzi-del-47-a-rolando-e-luciano - facebook.com facebook