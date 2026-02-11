Il ritorno della tela monumentale L’opera di Avanzi in Certosa | Un dono dopo ottant’anni

Dopo più di ottant’anni, la grande tela di Giuseppe Avanzi torna a San Cristoforo alla Certosa. L’opera rappresenta l’Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua ed è stata conservata per decenni in un deposito. Ora, grazie a un intervento di restauro e di valorizzazione, la tela di oltre trenta metri quadrati torna a decorare la chiesa, riempiendo di colore e storia nuovamente il presbiterio della certosa.

Dopo oltre ottant'anni, torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa uno dei capolavori del pittore ferrarese Giuseppe Avanzi (1646-1718): l' Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua, straordinaria tela di oltre trenta metri quadrati (930 × 425 centimetri) realizzata tra il 1695 e il 1696 per il presbiterio della grande chiesa monastica. L'opera non era più visibile dal 1944, quando i bombardamenti che colpirono il tempio provocarono il crollo delle cupole. Pur sopravvivendo miracolosamente all'esplosione, il dipinto aveva subito danni gravissimi durante i lavori di ricostruzione: rimossa dal telaio e arrotolata senza protezione, la tela rimase per decenni in condizioni conservative estremamente precarie, con conseguenze irreversibili nelle porzioni a contatto con il suolo.

