È scomparso il professor Rolando Bussi, figura nota per il suo lavoro tra le scuole e il mondo dell’arte. Laureato in storia della città, ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla diffusione della cultura locale. La sua carriera si è intrecciata con numerosi progetti legati alla conservazione del patrimonio artistico e alla formazione scolastica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità culturale e educativa della città.

La storia di Modena (e non solo), l’arte, i libri: la vita del professor Rolando Bussi – che si è spento nella tarda serata di sabato, a 82 anni – è stata costellata di passioni, di cultura e di meraviglia, anzi di Mirabilia, come quelle che ha saputo realizzare, affiancando per tanti anni l’attività di Franco Cosimo Panini nella sua pregiata attività editoriale, in particolare con le splendide e pregiatissime pubblicazioni dedicate ai capolavori italiani. "Credo che senza il lavoro di Rolando Bussi, coordinatore editoriale di speciale profondità e accuratezza, il sogno di mio padre non avrebbe mai potuto realizzarsi", sottolinea Laura Panini, figlia dell’editore e oggi presidente della casa editrice da lui fondata più di 35 anni fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Rolando Bussi. Una vita tra scuole e arte. Esperto di storia della città

Lucia Ronda, 111 anni e una vita tra arte, storia e Covid: addio alla longeva lombarda.Lucia Ronda, figura simbolo della Lombardia, si è spenta ieri, 15 febbraio 2026, all’età di 111 anni in una casa di riposo della provincia di Pavia.

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