FOTO VIDEO- Ex Dogana apertura a metà con polemica

Da anteprima24.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Dogana è stata riaperta recentemente, ma l’apertura si è svolta in modo parziale e ha suscitato polemiche tra i cittadini e gli attivisti. La riqualificazione dello spazio doveva rappresentare un ritorno alla vita pubblica, ma l’evento si è svolto con molte restrizioni e pochi segnali concreti di cambiamento. La situazione ha generato discussioni sulla reale volontà di rilancio dell’area, lasciando molti con più dubbi che certezze.

Tempo di lettura: 2 minuti   Dogana Doveva essere il momento della rinascita, ma si è trasformato nell’ennesima occasione persa. La riapertura della Dogana con tanto di taglio del nastro voluto dal Commissario Staordinario Giuliana Perrotta, di fatto resta senza futuro. Almeno per ora.  E non a caso “l’evento”, al quale il Commissario ha invitato i tre candidati sindaco di Avellino, Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza,  ha acceso più polemiche che entusiasmo, alimentando dubbi sul senso di un’inaugurazione percepita da molti come puramente simbolica. Il primo punto è che la Dogana riapre senza una reale programmazione e soprattutto senza poter essere frubile a tutti:l’ascensore non funziona ancora e le tre rampe di scale non sono agevoli per tutti, a partire dalle persone diversamente abili.🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto video ex dogana apertura a met224 con polemica
© Anteprima24.it - FOTO/VIDEO- Ex Dogana, apertura “a metà” con polemica

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