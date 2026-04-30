FOTO VIDEO- Ex Dogana apertura a metà con polemica

L’ex Dogana è stata riaperta recentemente, ma l’apertura si è svolta in modo parziale e ha suscitato polemiche tra i cittadini e gli attivisti. La riqualificazione dello spazio doveva rappresentare un ritorno alla vita pubblica, ma l’evento si è svolto con molte restrizioni e pochi segnali concreti di cambiamento. La situazione ha generato discussioni sulla reale volontà di rilancio dell’area, lasciando molti con più dubbi che certezze.

Tempo di lettura: 2 minuti Dogana Doveva essere il momento della rinascita, ma si è trasformato nell’ennesima occasione persa. La riapertura della Dogana con tanto di taglio del nastro voluto dal Commissario Staordinario Giuliana Perrotta, di fatto resta senza futuro. Almeno per ora. E non a caso “l’evento”, al quale il Commissario ha invitato i tre candidati sindaco di Avellino, Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza, ha acceso più polemiche che entusiasmo, alimentando dubbi sul senso di un’inaugurazione percepita da molti come puramente simbolica. Il primo punto è che la Dogana riapre senza una reale programmazione e soprattutto senza poter essere frubile a tutti:l’ascensore non funziona ancora e le tre rampe di scale non sono agevoli per tutti, a partire dalle persone diversamente abili.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/VIDEO- Ex Dogana, apertura “a metà” con polemica Notizie correlate Juventus, l’inutile polemica sulla foto di Locatelli. Le parole di Lichtsteiner. Perché tifiamo Italia? | Primo Tempo – VIDEO con Paolo RossiLukaku Napoli, il giocatore rompe il silenzio: la verità sulle sue condizioni e sulla possibile rottura con i partenopei Calciomercato Juventus, via... Ex Dogana, il Commissario rilancia ma l’apertura resta in sospesoTempo di lettura: 3 minutiAll’indomani della mancata inaugurazione dell’ex Dogana di Avellino ( ufficialmente per il mancato collaudo all’ascensore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Quasi 20mila spettatori all’ex Dogana: apertura col botto per l’Aperyshow Charity Event; Ladri nei magazzini e nei garage durante la notte: le telecamere inchiodano i raid dei malviventi; Aperyshow, si chiudono i primi tre giorni di festival. In più di 60 mila nella bolla dell'ex Dogana. LA DOGANA DI AVELLINO Le immagini della Dogana di Avellino dove questa mattina c'e' stato un taglio del nastro da parte della commissaria prefettizia Giuliana Perrotta alla presenza dei tre candidati sindaco della città capoluogo, i due ex sindaci Gianluca - facebook.com facebook