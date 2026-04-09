Ex Dogana il Commissario rilancia ma l’apertura resta in sospeso

Dopo il rinvio dell’apertura dell’ex Dogana di Avellino, a causa di problemi tecnici con l’ascensore, si torna a discutere sul destino della struttura. La struttura, recentemente riqualificata e restituita alla città, resta ancora chiusa e in attesa di essere messa a disposizione della comunità. Il Commissario ha annunciato un nuovo rilancio, ma l’apertura ufficiale non ha ancora una data precisa.

Tempo di lettura: 3 minuti All’indomani della mancata inaugurazione dell’ ex Dogana di Avellino ( ufficialmente per il mancato collaudo all’ascensore ndr), si torna a parlare del futuro della struttura, finalmente restituita alla città dopo un lungo e complesso intervento di riqualificazione. Nel corso del dibattito promosso dall ’ Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, sono intervenuti, tra gli altri, l’architetto Giovanni Multari, autore del progetto, e il commissario straordinario Giuliana Perrotta, offrendo riflessioni complementari tra visione progettuale e nodi gestionali ancora aperti. Multari: “Una sponda laica per la città”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Dogana, il Commissario rilancia ma l’apertura resta in sospeso Il tridente del Commissario Perrotta: Dogana, Centro Autismo e ACSTempo di lettura: 2 minutiIl mandato di Giuliana Perrotta volge al termine, ma Piazza del Popolo non rallenta. Leggi anche: Lavoro, numeri in crescita ma fragilità intatte: 342mila occupati in più e boom dei contratti stabili, ma il sistema resta sospeso tra qualità e stagnazione Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue, Breton: 'Ha danneggiato le big tech'Era nel mirino dell'amministrazione di Donald Trump da tempo. Da quando, assieme a Margrethe Vestager, costruì un solido arsenale normativo per tutelare l'Europa dalle big tech americane. Adesso il ... ansa.it Trump nega il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton: non potrà mettere piede negli Usa – Ue: Pronti a rispondere – Macron: Intimidazione. Le reazioniIl divieto dingresso deciso dagli Stati Uniti contro cinque funzionari europei, tra cui due cittadini tedeschi, oltre all’ex commissario Thierry Breton è inaccettabile. Così in un post su X il capo ... affaritaliani.it