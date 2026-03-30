Juventus l’inutile polemica sulla foto di Locatelli Le parole di Lichtsteiner Perché tifiamo Italia? | Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Una recente discussione tra tifosi ha coinvolto una foto di Locatelli, provocando una polemica considerata da alcuni non rilevante. Un ex giocatore ha commentato pubblicamente sulla vicenda, mentre nel frattempo una trasmissione televisiva ha dedicato uno spazio al tema, includendo anche un intervento di un ex attaccante. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media sportivi, senza però generare sviluppi legali o ufficiali.

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