Forza Italia ha espresso fermezza rispetto alla proposta di modifica del Documento di Programmazione Finanziaria, sottolineando l'importanza di evitare decisioni affrettate e di mantenere un confronto all’interno delle istituzioni europee. Un rappresentante del partito ha ricordato che nel 2018 si verificò una violazione dei vincoli comunitari sui bilanci nazionali, con un aumento del debito di 23 miliardi, uno spread che raggiunse i 300 punti base, e un conseguente incremento dei costi di mutui e investimenti, portando il governo di allora a correggere i conti pubblici.

"L'esperienza insegna, la violazione dei vincoli europei sui bilanci nazionali è stata già compiuta nel 2018, il debito è aumentato di 23 miliardi, lo spread è arrivato a 300, mutui e investimenti più cari e il governo di allora tornò sui propri passi con una correzione dei conti". Lo ha detto in aula alla Camera Maurizio Cascasco, di Forza Italia, sul Dfp. "In una situazione difficile come quella attuale la politica ha l'obbligo di cercare soluzioni, ma fughe in avanti non se ne possono fare" e "qualsiasi scelta deve essere fatta nel contesto comunitario", ha chiarito Casasco. L'intervento integrale: Grazie Presidente, Colleghi Deputati, L'esame del documento di finanza pubblica richiede a nostro avviso due piani di lettura.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forza Italia sul Dfp, Casasco: no a fughe in avanti, scelte in ambito comunitario

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