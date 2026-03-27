Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che recepisce le proposte di Forza Italia su questioni fiscali. In particolare, la legge riguarda le norme sui dividendi e l'ipermortamento. La decisione segue le iniziative portate avanti dal partito per modificare le regole del sistema fiscale italiano.

“Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato un decreto-legge che accoglie pienamente le proposte di Forza Italia, che fin da subito ho portato avanti con determinazione, per rendere il sistema fiscale più equo e snello. Parliamo di misure reali che premiano chi investe in Italia, crede nel futuro del nostro Paese e tutela le start-up Italiane. Proprio queste rappresentano l' anello di congiunzione tra gli investimenti del presente e lo sviluppo innovativo del Paese. In primo luogo, vengono ripristinate le regole di tassazione sui dividendi incassati e sulle plusvalenze realizzate da cessioni da partecipazioni, proprio come funzionava prima della Legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fisco, Casasco: "Forza Italia ha vinto battaglia su dividendi e Iperammortamento"

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