Forza Italia spunta documento azzurri in Campania | Partito deteriorato commissariamento o comitato reggenza

Un documento firmato da membri di Forza Italia in Campania riporta accuse sullo stato del partito nella regione, definendolo deteriorato e proponendo l’adozione di un commissariamento o di un comitato reggenza. La questione dei Congressi regionali rimane centrale, secondo quanto riferito, e rappresenta uno dei punti di discussione tra i vertici nazionali e locali del partito. La situazione si inserisce nel quadro più ampio delle tensioni interne a Forza Italia.

(Adnkronos) – I Congressi regionali di Forza Italia restano uno dei nodi sul tavolo di Antonio Tajani, a cominciare dalla Campania. L'obiettivo del segretario nazionale, d'intesa con la famiglia Berlusconi, è di celebrarne il maggior numero possibile entro l'estate appianando tensioni e malumori di chi non si considera garantito e teme blindature delle tessere per il controllo del partito. Allo stato, sono state celebrate (il 18 aprile scorso) solo le assise della Valle D'Aosta, che hanno portato all'elezione (all'unanimità) di Emily Rini segretario, e ci sono altre tre date ufficiali: Marche il 15 maggio; Calabria il 17 maggio e Veneto il 21 maggio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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