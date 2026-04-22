Commissariamento in Forza Italia Rosaria Tassinari sostituisce Bettini

In un cambiamento recente ai vertici di Forza Italia nella zona di Forlì-Cesena, Rosaria Tassinari è stata nominata al posto di Bettini. La decisione riguarda l'intera struttura locale del partito. La nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un nuovo assetto nei ruoli di leadership del partito nella regione. La modifica si inserisce in una serie di spostamenti organizzativi annunciati nel partito.

Nuovo assetto ai vertici di Forza Italia del territorio di Forlì-Cesena. Il partito azzurro ha comunicato che, a seguito della ratifica del coordinamento del Consiglio nazionale, il mandato di coordinatore provinciale è stato affidato a interim (provvisoriamente, un commissariamento) alla deputata forlivese Rosaria Tassinari (nella foto), in attesa del prossimo congresso che si terrà in estate. Vari movimenti, non soltanto nel nostro territorio, sarebbero in atto in Forza Italia, dopo il referendum. La scelta è caduta sulla figura di massimo rilievo del partito a livello locale e regionale: Tassinari ricopre infatti già l’incarico di segretaria regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, oltre che di parlamentare alla Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commissariamento in Forza Italia. Rosaria Tassinari sostituisce Bettini Notizie correlate Leggi anche: Forza Italia, Rosaria Tassinari assume la guida provinciale: nomina a interim dopo il Consiglio nazionale Cammini d'Italia, Tassinari (Forza Italia): "Un asset strategico per il turismo lento e la valorizzazione dei territori"“L’approvazione alla Camera della legge sui Cammini d’Italia segna un passaggio fondamentale nel riconoscimento di questi percorsi come... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Forza Italia, arriva un commissario; Forza Italia, alt al congresso siciliano; Forza Italia, frattura in Sicilia: Tajani valuta il commissariamento; Il capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Frappampina, chiede il commissariamento della STP Bari. Commissariamento in Forza Italia. Rosaria Tassinari sostituisce BettiniNuovo assetto ai vertici di Forza Italia del territorio di Forlì-Cesena. Il partito azzurro ha comunicato che, a seguito della ratifica del coordinamento del Consiglio nazionale, il mandato di ... ilrestodelcarlino.it Forza Italia, ipotesi commissariamento in Sicilia: il colloquio decisivoSe commissariamento dovrà essere ma parrebbe scontato, l’auspicio di molti, è che piuttosto un nome calato dall’altro venga nominato un dirigente siciliano che conosca le dinamiche locali e sappia ... livesicilia.it Marina Berlusconi: "Forza Italia nel centrodestra è punto fermo, leadership Tajani non in discussione" x.com Il vice segretario di Forza Italia chiede rispetto: «Solidarietà al premier. Stop a questo clima d'odio e di intolleranza» facebook