Bosnia-Italia vale più di un Mondiale | Figc a rischio commissariamento se gli azzurri perdono

La nazionale italiana di calcio si gioca una partita cruciale in vista di una qualificazione internazionale, mentre la Federazione Italiana Giuoco Calcio rischia il commissariamento in caso di sconfitta. La sfida contro la Bosnia rappresenta un momento decisivo, con conseguenze che potrebbero coinvolgere l’intera gestione dell’ente calcistico nazionale. Questa situazione si inserisce in un quadro di tensioni e incertezza che coinvolge il calcio italiano.

Il panorama del calcio italiano si trova attualmente sospeso su un baratro che potrebbe determinare non solo il futuro tecnico della nazionale maggiore ma l’intero assetto istituzionale della Federcalcio. La data del 31 marzo 2026 è cerchiata in rosso sul calendario di ogni appassionato e addetto ai lavori poiché la sfida di Zenica contro la Bosnia-Erzegovina rappresenta l’ultima spiaggia per evitare un fallimento senza precedenti. Non si tratta soltanto di una questione di prestigio sportivo o del desiderio di tornare a calcare il palcoscenico dei Mondiali 2026 dopo ben dodici anni di assenza ma di una vera e propria lotta per la sopravvivenza dei vertici federali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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