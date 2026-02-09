Giovani Democratici Luca Sorrentino nominato Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e Legalità
Luca Sorrentino, giovane di 23 anni, è stato nominato Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e Legalità dei Giovani Democratici. Da cinque anni si interessa di politica e ora si trova alla guida di un settore importante per il partito. La sua nomina segna un passo avanti per i giovani nel panorama politico italiano.
Luca Sorrentino ha 23 anni e da 5 anni si è appassionato di politica. Da pochi giorni ricopre l'incarico di Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e Legalità dei Giovani Democratici. La sua giovane carriera politica è iniziata in Articolo Uno e da 3 anni si dedica al Partito Democratico. E’ molto attivo sul territorio Fuorigrotta Bagnoli e segue le attività amministrative del Presidente Carmine Sangiovanni. “Facevo parte della segreteria metropolitana dei GD, a novembre abbiamo celebrato il congresso nazionale eleggendo la segretaria Virginia Libero. – racconta Luca sorrentino in merito al suo nuovo incarico. 🔗 Leggi su 2anews.it
