Luca Sorrentino, giovane di 23 anni, è stato nominato Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e Legalità dei Giovani Democratici. Da cinque anni si interessa di politica e ora si trova alla guida di un settore importante per il partito. La sua nomina segna un passo avanti per i giovani nel panorama politico italiano.

Luca Sorrentino ha 23 anni e da 5 anni si è appassionato di politica. Da pochi giorni ricopre l'incarico di Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e Legalità dei Giovani Democratici. La sua giovane carriera politica è iniziata in Articolo Uno e da 3 anni si dedica al Partito Democratico. E’ molto attivo sul territorio Fuorigrotta Bagnoli e segue le attività amministrative del Presidente Carmine Sangiovanni. “Facevo parte della segreteria metropolitana dei GD, a novembre abbiamo celebrato il congresso nazionale eleggendo la segretaria Virginia Libero. – racconta Luca sorrentino in merito al suo nuovo incarico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giovani Democratici, Luca Sorrentino nominato Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e Legalità

Approfondimenti su Luca Sorrentino Politica

I Giovani Democratici hanno scelto Paky Tiani come nuovo responsabile dell’organizzazione e del tesseramento.

Saverio Gileno sarà il nuovo coordinatore nazionale dei Giovani Democratici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Luca Sorrentino Politica

P. De Luca (Pd), l'Italia riparta dai giovani e dalla CostituzioneL'Italia deve ripartire dai giovani, dai nostri Giovani Democratici e dai valori antifascisti, di unità, uguaglianza e coesione nazionale, fondanti nella nostra Costituzione. Lo ha detto il ... ansa.it

Regionali Campania, stretta di mano Schlein-De Luca al congresso dei giovani democraticiIl governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca è giunto al Congresso dei Giovani Democratici a Napoli. De Luca ha ascoltato dal fondo della grande sala il discorso della segretaria del Pd Elly ... ilmattino.it

Il volto nuovo della Bassa: Christian Feloni da Finale Emilia prende il comando dei Giovani Democratici Dalla poltrona della giunta comunale alla sfida politica: l'assessore 27enne dichiara guerra agli "slogan vuoti" della destra e punta tutto sul 2027... facebook

Intervista a Paky Tiani (Giovani democratici): “Noi continuiamo a proporre soluzioni, non propaganda con IA” x.com