Il portavoce di Forza Italia ha dichiarato che, dopo un incontro chiarificatore, i rapporti con Fratelli d’Italia sono considerati solidi e sereni. Ha anche precisato di non voler intervenire nelle dinamiche interne del partito alleato, sottolineando che queste fanno parte della sua vita interna. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle relazioni tra i due schieramenti politici, che si sono recentemente confrontati pubblicamente.

“Non entro nelle dinamiche interne di Forza Italia, che appartengono legittimamente alla vita di un partito alleato. Posso però dire, per ciò che riguarda i rapporti con Fratelli d’Italia, che dopo il confronto chiarificatore delle ultime settimane il clima è certamente molto sereno e il dialogo politico è proseguito in modo costruttivo”. Lo afferma Edmondo Cirielli, commentando l’impegno elettorale per le prossime comunali in Campania. “. L’incontro chiarificatore con Fulvio Martusciello è servito a raggiungere l’unità nelle due città principali dove si andava al voto Salerno e Avellino, peraltro due capoluoghi di provincia, e d e oggettivamente un risultato determinante per il centrodestra ”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - FORZA ITALIA: CIRIELLI, “DOPO IL CONFRONTO CHIARIFICATORE RAPPORTI CON FDI SOLIDI E SERENI”

Notizie correlate

È scontro Cirielli-Martusciello sui social: il coordinatore di Forza Italia tira in ballo la moglie del viceministro FdiSui social è scontro tra il viceministro degli Esteri e il coordinatore di Forza Italia in Campania.

Leggi anche: L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Il governo rispetta i trattati, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi»

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pagani commissariata per mafia a un passo dalle elezioni. Dopo la furibonda lite Cirielli-Martusciello; Fratelli d’Italia andrà con il simbolo e nel caso sosterrà Nargi. Cirielli, il punto sulle amministrative di Avellino; Centrodestra diviso a Nocera, tensioni tra Lega e Forza Italia; Elezioni Comunali 2026, le partite dei capoluoghi: De Luca rivuole Salerno, ad Avellino è corsa a tre.

Centrodestra unito in Campania, Napoli a Forza ItaliaCentrodestra unito in Campania: accordo politico e Napoli a Forza Italia per il candidato sindaco. Ecco tutti i dettagli ... stylo24.it

Comunali Salerno, centrodestra riunito: Forza Italia lascia ZambranoI risvolti della ritrovata sintonia tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono rivelati clamorosi nel capoluogo, al voto il 24 e 25 maggio prossimi. Dopo l’incontro di ... ilmattino.it

Un gruppo che nasce dal confronto e dalla condivisione, pronto a lavorare con serietà per rafforzare la presenza di Forza Italia Giovani e coinvolgere sempre più ragazzi nella vita politica. - facebook.com facebook

C’era anche un emendamento di Forza Italia x.com