Il governo italiano ha deciso di negare l'uso della base militare di Sigonella ai bombardieri statunitensi, precisando che la decisione deriva dalla mancanza di una consultazione preventiva, come previsto dagli accordi tra i due paesi. La premier ha dichiarato che il governo rispetta i trattati e che i rapporti con gli Stati Uniti rimangono solidi. La questione ha suscitato reazioni politiche e mediatiche all’interno del Paese.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. «L’Italia agisce nel rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere» chiarisce Palazzo Chigi con una nota. «La linea dell’esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Il governo rispetta i trattati, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi»

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L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella per atterrare e poi ripartire verso il Medio Oriente x.com