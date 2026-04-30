Forum internazionale sulle migrazioni due giorni di dibattito e testimonianze

Da agrigentonotizie.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, Agrigento ha accolto l'undicesima edizione del Forum internazionale sulle migrazioni, dedicato a discutere questioni legate ai flussi migratori. La manifestazione ha previsto due giorni di incontri, testimonianze e confronti tra rappresentanti di vari paesi e organizzazioni. Il tema scelto per questa edizione è stato “Migranti: l’indifferenza, la paura, la fraternità”.

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, Agrigento ospita l'undicesima edizione del Forum internazionale sulle migrazioni che quest'anno ha come titolo "Migranti: l'indifferenza, la paura, la fraternità".La "due giorni" – promossa dall'Accademia di studi mediterranei in collaborazione con l'assessorato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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