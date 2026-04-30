Forum internazionale sulle migrazioni due giorni di dibattito e testimonianze

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, Agrigento ha accolto l'undicesima edizione del Forum internazionale sulle migrazioni, dedicato a discutere questioni legate ai flussi migratori. La manifestazione ha previsto due giorni di incontri, testimonianze e confronti tra rappresentanti di vari paesi e organizzazioni. Il tema scelto per questa edizione è stato “Migranti: l’indifferenza, la paura, la fraternità”.

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, Agrigento ospita l'undicesima edizione del Forum internazionale sulle migrazioni che quest'anno ha come titolo "Migranti: l'indifferenza, la paura, la fraternità".La "due giorni" – promossa dall'Accademia di studi mediterranei in collaborazione con l'assessorato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Concluso il primo Toka Terra Festival: musica, arte e dibattito sulle migrazioniMESAGNE - Piena soddisfazione per Mesagne Bene Comune dopo il primo Toka Terra Festival sulle migrazioni, che si è svolto nelle giornate del 27 e 28... "Volti italiani": un libro, un dibattito, le testimonianze raccolte da Victoria KaramUn progetto nato sui social per abbattere i pregiudizi attraverso ciò che più ci unisce: volti e storie. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forum Italia-Polonia a Roma con Tajani e Sikorski; MED Dialogues - Doha Forum Regional Initiative Bridging Stability: EU-GCC Cooperation in an Era of Fragmentation; 8mila migranti morti in un anno: i numeri dell'OIM raccontano disumanità e fallimento politico; Quante persone muoiono ogni anno lungo le rotte migratorie?. Agrigento ospita XI edizione del Forum Internazionale sulle migrazioniTra i relatori anche l’arcivescovo Giancarlo Perego (presidente della Fondazione Migrantes) e Khady Sene (Caritas) ... grandangoloagrigento.it Quante persone muoiono ogni anno lungo le rotte migratorie?L’Oim ha pubblicato il nuovo rapporto sulle rotte migratorie. Dal 2014 sono morte 82mila persone e se in Europa i numeri sono in diminuzione altrove la strage si fa più grave. lifegate.it San Pietroburgo, il Sahara Press Service al forum internazionale sul giornalismo e la sicurezza dei reporter nelle zone di conflitto. #Wesatimes San Pietroburgo (Russia), 24 aprile 2026 – Il direttore del Servizio Stampa della Repubblica Araba Saharawi Demo - facebook.com facebook