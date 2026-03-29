Concluso il primo Toka Terra Festival | musica arte e dibattito sulle migrazioni

Il primo Toka Terra Festival dedicato alle migrazioni si è svolto nelle giornate del 27 e 28 marzo presso le Officine Ipogee, a Mesagne. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti, musicisti e relatori impegnati in interventi e performance legate al tema delle migrazioni. Organizzato da Mesagne Bene Comune, l’evento si è concluso con una valutazione positiva da parte degli organizzatori.

MESAGNE - Piena soddisfazione per Mesagne Bene Comune dopo il primo Toka Terra Festival sulle migrazioni, che si è svolto nelle giornate del 27 e 28 marzo presso le Officine Ipogee. L’evento ha registrato una significativa partecipazione di pubblico e un forte interesse attorno ai temi trattati, confermandosi un importante momento di riflessione e condivisione culturale sul fenomeno migratorio. Il festival ha visto la presentazione del dossier statistico immigrazione 2025 del Centro studi e ricerche Idos, punto di riferimento a livello nazionale per l’analisi delle migrazioni, offrendo spunti di approfondimento e dibattito. Grande apprezzamento anche per la mostra artistica di Mattia Morelli, che ha saputo interpretare con sensibilità e originalità il tema dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Concluso il primo Toka Terra Festival: musica, arte e dibattito sulle migrazioni Articoli correlati Toka terra festival: due giorni tra dibattiti e musica alle Officine IpogeeMesagne Bene Comune presenta il Toka Terra Festival: due giorni di approfondimenti, fotografia, cibo e musica intorno al tema delle migrazioni presso... Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a...