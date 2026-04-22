Oggi è stato inaugurato il Forte Aurelia, un luogo simbolo della difesa di Roma capitale, dopo un intervento di restauro. Il generale Buratti ha descritto l’evento come un esempio di spontaneismo. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e cittadini, che hanno potuto visitare il sito restaurato. Il Forte rappresenta un punto di riferimento storico per la città e la sua difesa nel passato.

È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. A margine il generale in seconda della Guardia di Finanza, Bruno Buratti, ha parlato anche del Forte Prenestino, oggi occupato e simbolo dell’antagonismo romano. “Il Forte Prenestino – ha detto Buratti – è un esempio mirabile di spontaneismo, perché è il primo forte ad essere stato adibito ad usi sociali pur non avendo una sua regolamentazione di fondo. So che il Comune comunque ci sta ragionando, ma il Forte Prenestino è già un luogo, è l’unico forte che da anni è dedicato all’inclusione e ad usi sociali. Naturalmente lo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forte Prenestino, generale Buratti: “Esempio mirabile di spontaneismo”

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