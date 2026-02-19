Memoria e potere | Barbara Lalle porta la Decisione imperfetta al Forte Prenestino

Barbara Lalle porta al Forte Prenestino la performance “Decisione imperfetta” per esplorare il rapporto tra memoria e potere. L’evento si svolge nel piazzale d’Armi del CSOA, a Roma, e coinvolge il pubblico in un’opera che combina azioni artistiche e riflessioni sul passato. La performance si svolge all’aperto, offrendo un’esperienza diretta e coinvolgente. Lalle utilizza oggetti e spazi per creare un dialogo tra storia e presente, invitando i partecipanti a confrontarsi con le proprie decisioni. L’evento si tiene oggi, e i visitatori sono invitati a partecipare.

Cosa: Decisione imperfetta, una performance artistica di e con Barbara Lalle.. Dove e Quando: Piazzale d’Armi del CSOA Forte Prenestino, Roma. Venerdì 27 febbraio 2026, ore 19.00.. Perché: Una riflessione profonda sul valore etico dell’archivio, tra la necessità di ricordare e la responsabilità di cancellare i saperi legati all’oppressione patriarcale.. L’arte contemporanea torna a interrogarsi sulle fondamenta stesse della nostra cultura e sulle strutture di potere che definiscono ciò che merita di essere tramandato. Nel cuore pulsante del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, Barbara Lalle presenta la sua ultima azione performativa intitolata Decisione imperfetta. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Memoria e potere: Barbara Lalle porta la “Decisione imperfetta” al Forte Prenestino Leggi anche: Rigenera sto Forte. Al Prenestino abusivi padroni da oltre 40 anni Leggi anche: “Bella, forte e imperfetta”: il nuovo libro di Terry Schiavo sull’autostima femminile Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Decisione imperfetta: Performance di Barbara Lalle; Al Museo di Roma-Palazzo Braschi la mostra Ville e Giardini di Roma. La capitale ritratta nei capolavori di artisti dal Cinquecento ad oggi. Colpa, potere, memoria e inganno: Buscaglia scava nell’animo umanoArezzo, 27 gennaio 2026 – C’è un confine sottile fra colpa e destino, fra ciò che scegliamo e ciò che ci sceglie. Su questo crinale si muove L.E.I. – L’estrema illusione, il nuovo romanzo della ... lanazione.it Decisione imperfetta: Performance di Barbara Lalle ift.tt/SBIgMGn x.com