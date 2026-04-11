L’ultima di Righi Riva | Aborto cancellare la 194
Un esponente politico ha commentato la legge sull’interruzione di gravidanza, affermando che dovrebbe essere cancellata. Secondo questa dichiarazione, la legge avrebbe provocato circa 140.000 morti all’anno in Italia e un totale di sei milioni dal 1978. Ha inoltre paragonato la sorte degli individui coinvolti a quella dei Pellerossa, sostenendo che si rischia di estinguerli.
"Eliminare la legge 194 che in Italia fa 140mila morti l’anno, dal 1978 sono sei milioni, o faremo la fine dei Pellerossa: estinti". Per nulla piegato dalla bufera sul voto alle donne ("un attacco all’unità familiare"), l’avvocato e consigliere comunale della lista civica ‘Per cambiare Formigine’ Costantino Righi Riva commenta sui social un post di un ex consigliere comunale sulla necessità di fermare l’immigrazione: "Il problema – scrive Righi Riva – non sono gli immigrati che riempiono un vuoto. Il problema siamo noi che ci stiamo suicidando. Basta guardare i tassi di natalità. Per contrastare l’andazzo dovremmo proibire la contraccezione, l’aborto, penalizzare chi non fa figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Matteo Righi. James Quinn · Journey of Life. “I live in paradise.” Riva del Garda #italia #trentino #lagodigarda - facebook.com facebook