L’ultima di Righi Riva | Aborto cancellare la 194

Un esponente politico ha commentato la legge sull’interruzione di gravidanza, affermando che dovrebbe essere cancellata. Secondo questa dichiarazione, la legge avrebbe provocato circa 140.000 morti all’anno in Italia e un totale di sei milioni dal 1978. Ha inoltre paragonato la sorte degli individui coinvolti a quella dei Pellerossa, sostenendo che si rischia di estinguerli.