Formazione 81 corsi finanziati nell' Agrigentino per 6,4 milioni

In provincia di Agrigento sono stati finanziati 81 corsi di formazione professionale, con un investimento complessivo di 6,4 milioni di euro. I corsi coinvolgono diverse aree settoriali e sono destinati a persone in cerca di occupazione o interessate a migliorare le proprie competenze. L’iniziativa mira a offrire opportunità di formazione e aggiornamento ai partecipanti, favorendo così lo sviluppo delle competenze sul territorio.

Sono 81 i corsi di formazione professionale finanziati in provincia di Agrigento per un totale di 6,4 milioni di euro. Il decreto degli enti ammessi con riserva è stato pubblicato dal dipartimento regionale della formazione professionale.A livello regionale, sono 1.220 i progetti presentati dai.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Arti sceniche, oltre 3,6 milioni e altri 9 progetti finanziati. Manetti: "Impegno su giovani e formazione" Corsi di formazione anche per i cassaintegrati, c'è il sì della Regione: a disposizione 20 milioniI lavoratori pugliesi in Cassa Integrazione, con sospensione dell’orario di lavoro superiore al 50% del proprio orario, potranno partecipare ai corsi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Docenti di ruolo e supplenti, nuovi corsi finanziati fino al 2027: scuole chiamate ad aderire entro il 15 maggio; Formedil Cuneo, il cuore dell’edilizia e della sicurezza in Granda; Il punto sui lavori dal 2023. Realizzate opere per 80 milioni. In corso cantieri per altri 81. Corsi di formazione finanziati, un’opportunità da non sprecareUna leva fondamentale per poter crescere a livello professionale e al tempo stesso colmare i gap tra la domanda e l’offerta di competenze nel mercato del lavoro: la formazione. In questo articolo ... macitynet.it Corsi finanziatiIl mercato del lavoro in Italia, e nel mondo, evolve sempre più in fretta e trascina con se la richiesta di nuove e/o migliori competenze sia da parte della forza lavoro sia da parte del management ... macitynet.it Formazione, pubblicato decreto enti ammessi con riserva dell’Avviso 1. Turano: «Finanziamo l’offerta e formiamo i profili richiesti da Confindustria e Ance» Sono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale - su un totale di 353 i - facebook.com facebook Amazon: 16 milioni di euro e oltre 260mila ore di formazione per la sicurezza in Italia x.com