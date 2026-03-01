Corsi di formazione anche per i cassaintegrati c' è il sì della Regione | a disposizione 20 milioni

La Regione ha approvato un finanziamento di 20 milioni di euro per offrire corsi di formazione ai lavoratori pugliesi in Cassa Integrazione con sospensione dell’orario superiore al 50%. Questi corsi sono rivolti ai cassaintegrati che vogliono riqualificarsi o aggiornare le proprie competenze professionali, permettendo loro di partecipare a programmi di formazione specifici.

I lavoratori pugliesi in Cassa Integrazione, con sospensione dell’orario di lavoro superiore al 50% del proprio orario, potranno partecipare ai corsi di formazione messi a disposizione dalla Regione per la riqualificazione professionale e l’aggiornamento delle competenze”. A comunicarlo è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Alluvione maggio 2023, la Regione mette a disposizione 28 milioni di euroDe Pascale e Mammi: "Una risposta concreta per le nostre imprese agricole che abbiamo chiesto da tempo e sostenuto con determinazione in tutte le...

Leggi anche: Formazione continua dei lavoratori: la Regione Marche stanzia per il 2026 1,6 milioni di euro

Contenuti e approfondimenti su Corsi di

Temi più discussi: Proroga corsi INDIRE sostegno: avviata la sanatoria bis per i titoli esteri. Formazione online, corsi abbreviati e didattica compressa - FLC CGIL; Disposizioni organizzative 2° Corso di formazione vice ispettore; Nuovi appuntamenti in programma con i corsi di formazione Uisp; Corso di formazione Erasmus+ in Spagna sulle tecniche di facilitazione gruppi.

Corsi di formazione anche per i cassaintegrati, c'è il sì della Regione: a disposizione 20 milioniLe norme prevedono che ciascun lavoratore potrà frequentare i corsi del catalogo regionale con durata da 160 a 200 ore ... baritoday.it

Legge europea. Accesso a corsi di formazione per abilitazione vendita prodotti fitosanitari anche per laureati in farmacia. Approvato l’Ordine del giorno Mandelli (Fi ...L'Ordine del giorno è stato approvato questa mattina durante la discussione in Aula al Senato del provvedimento già approvato dalla Camera. Nel testo si spiega che la previgente normativa in materia ... quotidianosanita.it

Calano le iscrizioni ai corsi per gli assistenti bagnanti in mare: molti giovani preferiscono dedicarsi al lavoro in piscina. Quella che potrebbe risultare una statistica come tante è però un dato particolarmente preoccupante per le località balneari: senza i bagnini - facebook.com facebook