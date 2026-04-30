Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, segnando un avanzo superiore a un milione di euro. La decisione riguarda principalmente i fondi destinati ai servizi cittadini, che risultano essere stati pianificati con un saldo positivo. La discussione si è svolta secondo le procedure consiliari previste, senza modifiche significative rispetto alle proposte iniziali. La delibera è stata approvata all’unanimità dai presenti.

? Cosa sapere Il Consiglio di Forlimpopoli approva il bilancio 2025 con un avanzo superiore a un milione.. Le risorse finanzieranno i servizi cittadini e copriranno i debiti per la stagione teatrale.. Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025, confermando un avanzo superiore a un milione di euro che permetterà di potenziare i servizi destinati alla cittadinanza. La decisione è arrivata durante l’ultima seduta dell’assemblea locale, dove l’amministrazione ha presentato un rendiconto che testimonia una gestione finanziaria solida nonostante le pressioni esterne. La sindaca Milena Garavini...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlimpopoli: bilancio in attivo con 1 milione per i servizi cittadini

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