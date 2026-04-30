Forlimpopoli approvato il bilancio consolidato 2025 | un milione di euro di avanzo libero

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato il bilancio consolidato per l’anno 2025. Il documento certifica un avanzo libero di oltre un milione di euro, che potrà essere impiegato per interventi e servizi sul territorio. La decisione è stata formalizzata con il voto favorevole dell’assemblea, rendendo ufficiale la situazione finanziaria dell’ente per l’anno in corso.

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha dato il via libera al bilancio consolidato per l'anno 2025. Il rendiconto è stato approvato certificando oltre un milione di euro avanzo libero, soldi da poter utilizzare per il miglioramento e l'offerta dei servizi."Si tratta di un risultato importante.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha... Comune, approvato il bilancio 2025: 2,5 milioni di avanzoIl consiglio comunale approva - tra le polemiche - il rendiconto di bilancio 2025. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bilancio solido per la Provincia di Forlì-Cesena: approvato il Rendiconto 2025; Provincia, approvato il Rendiconto di gestione: in quattro anni debito ridotto di oltre 16 milioni di euro; Provincia di Forlì-Cesena, conti in ordine: approvato il rendiconto 2025; San Mauro Pascoli promuove il bilancio: conti in ordine e investimenti record. Dup e bilancio a Forlimpopoli, manca visione politica e strategicaIl gruppo consiliare di minoranza ‘La Nostra Città’ esprime una valutazione fortemente critica sul Documento Unico di Programmazione (Dup) e sul bilancio approvati dal Consiglio comunale di ... ilrestodelcarlino.it Forlimpopoli, rintracciato e arrestato 25enne: deve scontare oltre due anni per tentata rapina aggravata Forlimpopoli, i Carabinieri arrestano un 25enne destinatario di ordine di carcerazione: deve scontare 2 anni e 2 mesi per tentata rapina aggravata. #noti - facebook.com facebook