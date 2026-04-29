Al via la consultazione pubblica per la Dorsale Adriatica | Foggia-Forlì

È iniziata una consultazione pubblica riguardante il progetto della “Dorsale Adriatica” che collegherà Foggia a Forlì. L'iniziativa è promossa dall'azienda responsabile della rete elettrica e si svolge nelle date del 4 e 6 di questa settimana. L'obiettivo è raccogliere pareri e suggerimenti dai cittadini interessati alla realizzazione di questa infrastruttura.

Il 4 e il 6 maggio Terna presenterà in modalità online alle amministrazioni e ai cittadini dei comuni coinvolti il progetto del nuovo collegamento elettrico tra Puglia ed Emilia-Romagna L’intervento, parte integrante della futura rete Hypergrid, rafforzerà il corridoio adriatico e favorirà l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili Roma, 29 aprile 2026 – Terna avvia la fase di consultazione pubblica per il nuovo collegamento sottomarino in corrente continua tra Puglia ed Emilia-Romagna. L’iniziativa prevede una serie di incontri informativi e partecipativi rivolti alle comunità locali e alle istituzioni coinvolte.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Al via la consultazione pubblica per la “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì” Notizie correlate Leggi anche: Frana in Molise, riparte la dorsale adriatica: riapre la ferrovia, ma resta l’allerta Circolazione bloccata sulla dorsale adriatica, il sindaco Leccese: "Servono interventi urgenti e immediati"La paralisi della dorsale ferroviaria adriatica, causata dalla frana in Molise, preoccupa anche le istituzioni cittadine di Bari.