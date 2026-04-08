Circolazione bloccata sulla dorsale adriatica il sindaco Leccese | Servono interventi urgenti e immediati

La circolazione sulla dorsale ferroviaria adriatica è attualmente bloccata a causa di una frana in Molise, creando disagi e preoccupazioni tra le autorità locali di Bari. La situazione ha portato all'interruzione dei collegamenti ferroviari lungo questa tratta, che collega diverse città della regione. Le istituzioni stanno valutando le conseguenze e chiedono interventi urgenti per ripristinare la normalità.

La paralisi della dorsale ferroviaria adriatica, causata dalla frana in Molise, preoccupa anche le istituzioni cittadine di Bari. Molti pendolari e viaggiatori stanno subendo i disagi causati dai ritardi e dalle cancellazioni delle corse dei treni. Il blocco della viabilità ferroviaria e stradale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Si risveglia una frana in Molise. Treni bloccati a Termoli e autostrada bloccataEnormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica . Il crollo del ponte sul fiume Trigno per il maltempo della ... gazzettadelsud.it

Ferrovia Adriatica interrotta: frana tra Termoli e Vasto, caos treni e viabilità l’8 aprileGravi disagi sulla dorsale adriatica: circolazione ferroviaria sospesa tra Termoli e Vasto San Salvo. Coinvolti Frecciarossa, Intercity e treni regionali. ilsipontino.net

La circolazione ferroviaria resta bloccata tra Vasto e Termoli. Interrotta anche la Statale 16: percorsi alternativi e bus sostitutivi - facebook.com facebook