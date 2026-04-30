Forino riapertura dell' ufficio postale dopo i lavori del progetto Polis

L’ufficio postale di Forino riapre sabato 2 maggio dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione. Gli interventi sono stati realizzati seguendo le linee guida del progetto Polis. La riapertura è prevista per il primo giorno utile dopo il completamento dei lavori, che hanno interessato gli spazi e le strutture interne dell’edificio. La nuova configurazione mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini.

L’ufficio postale di Forino, sabato 2 maggio, riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La nuova sede di traversa Roma, snc, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Lavori progetto Polis all'ufficio postale, riapertura posticipata a CarpinoPoste Italiane informa che, per consentire il completamento dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, la riapertura dell’ufficio... A Scafa riapre l'ufficio postale dopo i lavori del progetto PolisRiapre al pubblico l'ufficio postale di Scafa, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto Polis. Aggiornamenti e contenuti dedicati Slitta la riapertura dell’ufficio postale, la rabbia degli amministratoriE’ l’amministrazione comunale a fare pressing sulla riapertura dell’Ufficio Postale che avrebbe dovuto riaprire il 28 gennaio. A seguito di incontri online con i responsabili territoriali – ... ilrestodelcarlino.it Ufficio postale, slitta la riapertura: Navetta per limitare i disagiSlitta ancora la riapertura dell’ufficio postale di Dicomano. E stavolta il sindaco Massimiliano Amato si arrabbia sul serio e alza la voce. Quanto sta accadendo è vergognoso. Due giorni prima della ... lanazione.it