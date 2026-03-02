Lavori progetto Polis all' ufficio postale riapertura posticipata a Carpino

Poste Italiane ha annunciato che i lavori relativi al Progetto Polis all’ufficio postale di Carpino, situato in via Michele D’Addetta 7, sono ancora in corso. Di conseguenza, la riapertura dell’ufficio postale è stata rinviata rispetto alla data prevista inizialmente. La comunicazione riguarda direttamente gli utenti che devono fare riferimento a questa sede.

Poste Italiane informa che, per consentire il completamento dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, la riapertura dell'ufficio postale di Carpino, in via Michele D'Addetta 7, è stata posticipata.Poste Italiane è in contatto con l'Amministrazione Comunale per fornire tutti.