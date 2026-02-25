Stipendi bloccati da mesi | l’allarme dei forestali dell’Alto Tammaro-Titerno

Tempo di lettura: 2 minuti Il dibattito politico si accende, ma sul territorio restano le difficoltà concrete di decine di famiglie. È la situazione denunciata dagli operai della Comunità Montana Alto Tammaro-Titerno, che – secondo quanto riferito dagli stessi lavoratori – attenderebbero da mesi il pagamento delle spettanze arretrate. A intervenire è il consigliere comunale di Sassinoro, Lucio Di Sisto, che richiama l’attenzione su una condizione definita ormai insostenibile. L’ultimo stipendio percepito risalirebbe ad agosto 2025: sei mensilità arretrate, oltre alla tredicesima, risulterebbero ancora da corrispondere. A questo si aggiungerebbe il mancato pagamento dei buoni pasto per l’intero 2025 e per i primi mesi del 2026. Una situazione che coinvolge lavoratori impegnati quotidianamente nella manutenzione ambientale, nella tutela del patrimonio boschivo e nelle attività idraulico-forestali, considerate essenziali per la salvaguardia delle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

