Forestali confronto tra Comunità Montana del Fortore e sindacati

Ieri si è tenuto un incontro tra il presidente della Comunità Montana del Fortore e rappresentanti dei sindacati del settore forestale. L’appuntamento, durato circa tre minuti, ha coinvolto le parti in un confronto ritenuto significativo e partecipato. La discussione si è svolta alla presenza di tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di affrontare questioni legate all’attività forestale e alle condizioni del comparto.

Si è svolto ieri un confronto particolarmente proficuo e sentito, convocato dal Presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina con le organizzazioni sindacali di categoria del comparto forestale. Per l’Ente, oltre allo stesso Presidente, erano presenti il Vice Presidente Giuseppe Addabbo e il RUP del Settore Agricoltura e Foreste Pietro Giallonardo. Per le organizzazioni sindacali hanno partecipato: Alfonso Iannace (Fai Cisl), Carlo Ciccarelli (Flai Cgil) e Alfredo Di Rubbo (Uila Uil). Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi punti di rilevante importanza per il comparto forestale. Il Presidente Spina,...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forestali, confronto tra Comunità Montana del Fortore e sindacati Notizie correlate Comunità Montana del Fortore, Addabbo replica sulla polemica operai forestaliConoscere – o voler ignorare – il funzionamento amministrativo degli enti pubblici. Comunità Montana del Fortore: approvato il conto consuntivoTempo di lettura: < 1 minutoIeri, presso la sede della Comunità Montana del Fortore, si è svolta una seduta del Consiglio Generale con la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tagli nel bosco senza autorizzazione: scatta la multa; Greccio si apre al turismo: un ascensore al Santuario; UNCEM rilancia le filiere forestali: motore della transizione ecologica e del futuro delle montagne. Comunità Montana Valli del Verbano promuove un ciclo di incontri su La natura che cambiaL’iniziativa nasce nell’ambito del progetto Bosco Clima, un percorso che coinvolge 25 Comuni del territorio e che mira a sviluppare una Strategia di Transizione Climatica innovativa. Tema della serata ... varesenews.it Comunità Montana Alburni. Svolta nella gestione dei boschi, al via la certificazione PEFC sulla sostenibilità della filieraLa Comunità Montana Alburni approva all'unanimità la certificazione PEFC per la gestione sostenibile delle foreste. Un piano unitario per valorizzare il legno locale. infocilento.it Al via sei incontri sulla biodiversità e il clima promossi dalla Comunità Montana Valli del Verbano. - facebook.com facebook