Comunità Montana del Fortore | approvato il conto consuntivo

Ieri, presso la sede della Comunità Montana del Fortore, si è tenuta una riunione del Consiglio Generale con la partecipazione di 11 consiglieri presenti e 3 assenti giustificati. Durante l'incontro, è stato approvato il conto consuntivo. La seduta si è svolta senza ulteriori interventi, con le discussioni concentrate sulla verifica della gestione finanziaria dell’ultimo periodo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri, presso la sede della Comunità Montana del Fortore, si è svolta una seduta del Consiglio Generale con la partecipazione di 11 consiglieri presenti e 3 assenti giustificati. Nel corso dell’incontro, il Consiglio ha approvato il conto consuntivo dell’anno 2025, consolidando l’impegno dell’Ente nella trasparenza e nella corretta gestione delle risorse. Durante la seduta, sono state inoltre condivise comunicazioni del presidente Zaccaria Spina riguardanti l’aggiornamento sulle importanti novità relative alla SNAI Fortore Beneventano. Il Consiglio ha poi affrontato la discussione sulla recente modifica alla legge sulla montagna che ha definito l’elenco dei comuni montani allo scopo di valutare strategie di inclusione e sviluppo per l’intero territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore: approvato il conto consuntivo Articoli correlati Comunità Montana del Fortore, rinnovato l’impegno verso i giovani e il territorioLa Comunità Montana del Fortore rinnova il proprio impegno verso i giovani e il territorio con la pubblicazione del nuovo bando per il reclutamento... Comunità Montana del Fortore, Addabbo replica sulla polemica operai forestaliConoscere – o voler ignorare – il funzionamento amministrativo degli enti pubblici. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Gazzetta di Benevento; Stipendi dipendenti Comunità Montane, riunione a Napoli promossa da Mastella; POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI BENEVENTO INSTALLATE 27 NUOVE CASSETTE POSTALI SMART; Scomparsa ex sindaco di Baselice, nuove ipotesi al vaglio: scoperta una denuncia a un compaesano per minacce. Fortore, la Comunità Montana incassa l'ok alla stabilizzazione dei forestali a tempo determinatoLa Comunità Montana del Fortore e quella del Vallo di Diano sono le prime due in Campania ad aver ricevuto l'ok alla stabilizzazione degli operai forestali a tempo determinato. A testimoniarlo il ... ilmattino.it Oggi alla Comunità Montana del Fortore un importante riunione del Consiglio Generale per approvare il conto consuntivo 2025, importanti aggiornamenti sulla SNAI Fortore Beneventano e con un bellissimo momento di scambio degli auguri di Pasqua tra i sin facebook