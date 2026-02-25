Comunità Montana del Fortore Addabbo replica sulla polemica operai forestali

Conoscere – o voler ignorare – il funzionamento amministrativo degli enti pubblici. Le indennità citate seguono percorsi normativi autonomi e non hanno alcun collegamento con le erogazioni salariali degli operai. Mischiare i piani serve solo ad alimentare rabbia e disinformazione». Addabbo entra poi nel merito delle attività attualmente in corso: «Mentre altri parlano, noi stiamo lavorando concretamente per erogare un’ulteriore mensilità attraverso una nuova anticipazione di cassa. Per farlo stiamo compiendo veri e propri salti mortali dal punto di vista burocratico e amministrativo, perché la situazione finanziaria degli enti montani è complessa e richiede procedure rigorose. Questo è l’impegno quotidiano della struttura e dell’amministrazione, non le polemiche». Il vicepresidente evidenzia anche un aspetto che ritiene “politicamente rivelatore”: «L’ex sindaco ha ritenuto opportuno scrivere a tutti – sindacati, presidente della Regione, assessori – tranne che alla Comunità Montana del Fortore, che è il soggetto direttamente interessato e responsabile della gestione operativa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Comunità Montana del Fortore, Ferella (SI): “Premi ai dirigenti, stipendi negati agli operai. Fin quando?”Ferella denuncia che i dirigenti della Comunità Montana del Fortore ricevono premi, mentre gli operai non percepiscono gli stipendi da mesi.

