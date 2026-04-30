Forest e Braga successi di misura Aston Villa e Friburgo restano in corsa per la finale

Il Nottingham ha battuto 1-0 con un rigore di Wood, mentre le squadre portoghesi hanno vinto 2-1 nel recupero. La partita tra Forest e Braga si è conclusa con risultati di misura, mantenendo aperte le possibilità di qualificazione per entrambe. L'Aston Villa e il Friburgo continuano a competere per l'accesso alla finale, dopo aver ottenuto vittorie nelle rispettive partite.

Due vittorie interne, di misura. Tutto quindi da decidere nelle gare di ritorno tra una settimana a campi invertiti. I successi di Nottingham Forest (1-0) sull'Aston Villa e Braga (2-1) sul Friburgo, lasciano aperte le semifinali di Europa League. La differenza, per ora, è tutta in una clamorosa disattenzione. Il derby inglese in semifinale di Europa League ripartirà da Birmingham la settimana prossima col Nottingham Forest avanti 1-0, conseguenza del rigore decisivo di Chris Wood al 71’ nato da una revisione Var (stavolta niente polemiche, come nella semifinale di Champions tra Atletico e Arsenal) di una clamorosa ingenuità di Lucas Digne, che si oppone con le mani inspiegabilmente alte a un tentativo di Omari Hutchinson di tenere in campo un pallone destinato a finire a fondo campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Forest e Braga, successi di misura. Aston Villa e Friburgo restano in corsa per la finale Notizie correlate Leggi anche: Diretta gol Europa League LIVE: si stappa Braga Friburgo, 0-0 Nottingham Aston Villa Leggi anche: Diretta gol Europa League LIVE: il Braga vince in extremis contro il Friburgo, il Nottingham fa suo il derby inglese con l’Aston Villa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo semifinali di Europa League in tv e streaming; Europa League, Villa e Forest vogliono tornare agli antichi fasti; Al via le semifinali di Europa e Conference League; Calcio Live News: in campo Braga-Friburgo (1-1) e Forest-Aston Villa (1-0). Forest e Braga, successi di misura. Aston Villa e Friburgo restano in corsa per la finaleIl Nottingham vince 1-0 con rigore di Wood, i portoghesi 2-1 passando nel recupero. Tra una settimana le sfide di ritorno delle semifinali ... msn.com Europa League, il Nottingham Forest batte l'Aston Villa e sogna. Il Braga vince 2-1 contro il FriburgoAndata delle semifinali, in Conference League successi del Crystal Palace e del Rayo Vallecano ... corriere.it Al City Ground, sulle sponde del fiume Trent, nella semifinale di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, stasera c'erano in campo tre coppe dei Campioni. E poi campionati, supercoppe europee, FA Cup, Charity Shields. Coppe dei campioni quell - facebook.com facebook #Italiano: “Avevamo complicato le cose all’andata, l’Aston Villa probabilmente vincerà la coppa” x.com