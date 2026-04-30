Forbidden fruit spoiler 30 aprile 2026 | Ender si infuria con Kaya Nadir fa una proposta ad Halit

Oggi, giovedì 30 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Ender si infuria con Kaya, mentre Nadir fa una proposta ad Halit. I telespettatori sono interessati a scoprire come si svilupperanno le vicende dei personaggi in questa nuova puntata. La trasmissione continua ad attirare l’attenzione del pubblico con i suoi sviluppi.

Va in onda oggi, giovedì 30 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il clima a casa di Ender e Kaya non sarà affatto sereno a causa di Sahika, da quando la donna è tornata infatti non perde occasione per provocare. In preda alla rabbia Ender si scaglierà contro il marito, non riesce proprio a tollerare che sua sorella continui ad interferire nella vita di Yigit, vuole che Kaya la tenga a distanza da lui. Spoiler Forbidden fruit 30 aprile 2026: furiosa lite tra Ender e Kaya, Nadir propone ad Halit di. Kaya non sarà affatto d'accordo con la moglie, infatti si opporrà categoricamente e questo farà esplodere un'accesa discussione tra loro che farà emergere la fragilità del loro rapporto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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