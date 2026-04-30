Forbidden Fruit | le anticipazioni trama sulla puntata di oggi 30 aprile

Stasera, giovedì 30 aprile 2026, alle 21:30 su Canale 5, va in onda in prima serata una nuova puntata di Forbidden Fruit, la serie tv già trasmessa nel pomeriggio. Questa puntata rappresenta un episodio importante della trama, che prosegue le vicende dei personaggi principali. La puntata sarà disponibile anche in streaming, permettendo agli spettatori di seguire gli sviluppi ovunque preferiscano.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Il piano di Sahika e Leyla procede per il meglio, Halit ha regalato alla ragazza una casa e hanno passato la notte insieme. Intanto, Yigit racconta a Ender e a Kaya di aver rotto con Lila. Inoltre, dice ai genitori che non devono rimanere sposati per farlo contento e che, se vogliono, possono divorziare. E’ chiaro che i due non ne hanno nessuna intenzione.🔗 Leggi su Tpi.it

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 30 al 4 Aprile;Il segreto di Sahika e Halit viene a galla Kaya spo

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