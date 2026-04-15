Forbidden Fruit | le anticipazioni trama sulla puntata di oggi 15 aprile

Stasera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21:30, su Canale 5 viene trasmessa in prima serata una nuova puntata di Forbidden Fruit. La serie TV, molto seguita, è attualmente in onda anche nel pomeriggio. Sono disponibili anche le anticipazioni sulla trama e il streaming della puntata. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale, attirando un pubblico di appassionati.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Kaya decide di accettare la proposta di Nadir e allearsi con lui contro Halit. Dal canto suo, Halit viene in possesso di una foto compromettente del suo nemico e crede di averlo in pugno. Tuttavia, Nadir ricatta Yildiz e la obbliga a rubare la foto al marito. Lei esegue gli ordini e porta a Nadir la foto e il cellulare di Halit, ma non prima di aver salvato la foto compromettente sul suo cellulare.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 aprile Notizie correlate Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 aprileForbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima... Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 12 marzoForbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, anticipazioni 8 aprile sera: Sahika convoca Ender; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dall’11 al 17 aprile: un piano rischioso mette tutti in pericolo. Kaya si allea con Nadir e Y?ld?z tradisce Halit: le anticipazioni della puntata di stasera di Forbidden FruitLa nuova puntata in prima serata di Forbidden Fruit porta lo scontro tra Halit e Nadir a un livello ancora più alto. Oggi, mercoledì 15 aprile, alle 21:20, si rimescolano di nuovo le carte delle allea ... iodonna.it Forbidden fruit, anticipazioni dal 18 al 24 aprile 2026: il piano di Yildiz per allontanare LeylaIl piano di Yildiz per screditare Leyla al centro delle trame Forbidden fruit puntate in onda dal 18 al 24 aprile su Canale 5. superguidatv.it «Il loro matrimonio non si basa sull'amore: è una vendetta» Le nuove puntate di Forbidden Fruit promettono colpi di scena ad alta tensione! Sahika, con l'appoggio di Yildiz, sta progettando una strategia diabolica per minare il matrimonio tra Halit ed Ender. facebook