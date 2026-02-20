Io sono Farah Forbidden Fruit e La forza di una donna le anticipazioni di venerdì 20 febbraio

Farah sarà protagonista di due soap, Forbidden Fruit e La forza di una donna, in onda venerdì 20 febbraio. La protagonista si troverà di fronte a scelte difficili che cambieranno il suo percorso. La puntata si preannuncia ricca di tensioni e sorprese, con momenti che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Le anticipazioni rivelano che Farah affronterà situazioni imprevedibili, tra passioni e conflitti. Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a offrire un nuovo episodio ricco di colpi di scena.

Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a regalare nuove emozioni agli appassionati delle Soap Mediaset. Anche oggi, 20 febbraio 2026, il daytime promette colpi di scena e tensioni sempre più fitte con gli appuntamenti di Io Sono Farah alle ore 14.00, Forbidden Fruit alle 14.15 e La forza di una donna alle 16.10. Tre storie diverse, ma accomunate da intrighi familiari, tradimenti e verità che rischiano di cambiare tutto. In apertura, l’attenzione si concentra su Io Sono Farah, dove la tensione raggiunge livelli altissimi. Dopo giorni di angoscia e incertezza, Tahir riesce a liberarsi dalla prigionia e a portar via anche Kerim.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

